食品商談会高松市浜ノ町 香川県のおいしいものを全国に売り込もうと、高松市で3日、食品商談会が開かれました。 かがわ産業支援財団や香川県などが毎年開いているものです。会場には売り手として県内の62社、買い手として県内外のスーパーや百貨店など44社が集まりました。 個別の商談ゾーンでは、メーカーが自慢の商品をPRするなどして販路拡大のチャンスを探っていました。