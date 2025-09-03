9月になっても暑さが和らぐことはありません。■街の人「暑いですね。」「すごいでしょう。」「異常です。」「9月にしてはすごく暑いと思います。」「小さい頃、9月にこんなに暑いことはなかったので。年々暑くなっていると思います。」 3日も最高気温が久留米市で36.5℃、太宰府市で36.0℃、福岡市で35.1℃となるなど、県内各地で猛暑日を記録しました。厳しい残暑が続く中、台風が発生する見込みです。気象庁によりますと、沖