３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４４．５８ポイント（１．１６％）安の３８１３．５６ポイントと続落した。利益確定売りが優勢となる流れ。指数は小高くスタートしたものの、およそ１０年ぶりの高値水準で推移していることもあり、程なくマイナスに転じた。中国の重要な政策イベント、軍事パレードが通過したことで、当局の相場安定化期待も薄れている。また、全国人民代表大会（全人代、国会に相