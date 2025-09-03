元北海道日本ハムファイターズ投手で、実業家・キャスターとして活動する斎藤佑樹（37）が、3日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に生出演し、ハンカチ王子と呼ばれた早稲田実業時代を振り返った。【写真】ハンカチ店店主就任に意気込んだ“ハンカチ王子”斎藤佑樹氏群馬出身で、入学当初は長時間かけて通学していたという。「電車の中で（座らず）勉強を眠たい中でする」「最初は勉強についていくのが大変