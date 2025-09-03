日本野球機構（NPB）が3日の公示を発表。セ・リーグ3位のDeNAは宮崎敏郎選手の登録を抹消。また東妻純平選手を1軍登録しました。宮崎選手は今季打率.277（出塁率.335）、89安打、39打点、6本塁打をマーク。前日2日の広島戦にも先発出場していて4打数1安打。しかし7回の守備で交代し、ベンチに下がっていました。DeNAは8月7日にもキャプテンの牧秀悟選手が左MP関節尺側側副靭帯修復術の手術を行い、現在リハビリ中。CS争いも佳境に