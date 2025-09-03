全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の立ち飲み店『スタンドクラシック新橋店』です。路地に隠れた立ち飲みで中華と極上生ビールのゴキゲンな夜熱々の餃子にハフハフになったら、キンキンの生ビールをプハァ。やっぱりこの組み合わせは最高だ！よ〜く冷えた『サッポロ黒ラベル』は丁寧に、丁寧に凍らせたジョッキに注がれる。だから冷たさが持続して、少し時間がたっ