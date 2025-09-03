NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。ロッテは藤原恭大選手と八木彬投手を抹消し、アセベド選手を1軍登録しました。藤原選手は今季104試合に出場し打率.274、4本塁打、24打点。自身初のオールスターにも出場するなど好成績を収めていました。右背部の痛みがあるため大事をとっての抹消となっており、この日はグラウンドでジョギングを行うなど体は動かしていました。同じく抹消の八木投手は、今季22試合に登板し0勝1敗4HPで防御率