『母の遺品整理で学んだ人生を軽くする方法』（堀内三佳/竹書房）第5回【全11回】【漫画】『母の遺品整理で学んだ人生を軽くする方法』を第1回から読む同居していた母が亡くなった。そして始まる遺品整理――。生前は寝具の衣替えもマメにする人だったけれど、ベッドの下をのぞくと、そこには使わないものばかりで…！ そして遺品整理を進める中で、年老いた母との口ゲンカを思い出し、文句ばかりの自分を後悔する著者の堀内三佳さ