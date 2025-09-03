ピーチ・アビエーションは、機内販売でのクレジットカード決済を9月1日から停止した。機内販売で使用しているアプリケーションの開発業者から破産開始手続き開始の通知を受けたことに伴い、システムの継続使用が困難になったことに伴うもの。当面の間、日本円での現金の支払いのみに対応する。また、Peach CARDの特典であるカードの支払いで機内食10％オフは、提示での割引に変更する。この影響で、精算レシートと明細書の発行がで