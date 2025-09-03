今夏に日本代表DF高井幸大が加入したプレミアリーグのトッテナムが、2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。今回のサードユニは、黄色を基調としたデザイン。クラブの公式サイトでは、「90年代のノスタルジックな時代を表現し、伝統的なクラブのエンブレムとレトロな袖口と襟のデザインは、誇り高い歴史に織り込まれた長年の伝統に忠実だ」と紹介されている。 この新ユニがクラブのSNSで公開されると、「かっこ