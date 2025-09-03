中国・北京で、日本との戦争の勝利から80年を記念する軍事パレードが行われました。天安門前でパレードを取材しましたが、習主席とプーチン大統領、金正恩総書記の3人が初めて並び立つと、会場からは大きな拍手がわき上がりました。軍事パレードは、日本時間の午前10時からおよそ1時間半にわたり行われ、最新の戦闘機のほか、極超音速ミサイルや中国近海からアメリカ本土に到達できる新型の潜水艦発射型弾道ミサイルも初めて公開さ