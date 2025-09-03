先月、フィリピンで日本人男性2人が銃撃され殺害された事件で、2人の遺体が3日、日本に戻りました。警視庁は今後、遺体の司法解剖を行い、捜査を進める方針です。先月15日、フィリピンの首都マニラで銃撃を受け殺害された、中山晃延さんと佐鳥秀明さんの遺体は3日、フィリピンから移され日本に到着しました。地元警察は、2人のツアーガイドをしていた、実行役とみられるフィリピン人の兄弟の身柄を拘束していて、地元警察によりま