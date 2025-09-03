ハートがトミー・ジョン手術から復活を果たす(C)Getty Imagesレギュラーシーズンは終盤を迎え、ドジャースはケガ人が続々と戻りつつある。最近ではリリーフ右腕のマイケル・コペックと、内野手のキム・ヘソンが復帰した。【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチそんな中、昨季、右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けたカイル・ハートの復活も間近だと、ドジャース専門メディア『Dodgers