バドミントン女子ダブルスの世界選手権で初の銅メダルを獲得し、ペア解消を有終の美で飾ったシダマツペア。松山奈未選手と志田千陽選手の2人が、開催地のフランス・パリから帰国し、シダマツペアとしての11年間を改めて振り返りました。松山選手は冒頭で今大会の結果について言及。「目標としていた金メダルには届かなかったですが、過去最高の銅メダル獲得までいけたのはうれしく思います。悔いなく楽しく終われたので、2人の最後