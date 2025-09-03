プロ野球・中日は3日、3選手の入れ替えを発表しました。登録抹消されたのは駿太選手とマラー投手。駿太選手は8月17日にスタメン出場し、5打数2安打と活躍したものの、その後3試合は代走や守備固めにとどまり抹消となりました。マラー投手は前日の阪神戦に先発すると3回に2つの被弾で4点を失い、6回129球を投げ、被安打6、7奪三振、3与四球、4失点で降板。チームは敗れマラー投手に8敗目がつきました。代わって石川昂弥選手が登録。