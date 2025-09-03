◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）この日も大谷翔平選手はロバーツ監督を驚かせました。大谷選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に自己最速かつ球団最速となる46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点の活躍を見せます。ロバーツ監督は大谷選手のプレーについて「とても素晴らしかったです。あのストレートをあれだけ強く引っ張ってライトに運ぶのを見られたのは、本当に良かったです。今日はショ