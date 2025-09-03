フランス1部のリールは1日、オランダ1部のNECナイメヘンからインドネシア代表DFカルヴィン・フェルドンクの獲得を発表した。契約期間は2028年末までの3年となる。1997年生まれで現在28歳の左サイドバックは、オランダの名門フェイエノールトの下部組織出身で、2015年にトップチームに昇格した。その後はオランダ国内のクラブへレンタル移籍を繰り返し、2020年にポルトガル1部ファンマリカンへ完全移籍。だが、ポルトガルでは期待に