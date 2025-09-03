カカロニの栗谷が２日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」でどさくさに紛れて彼女にプロポーズし、ＯＫをもらったと公表した。この日はウエストランド井口浩之が「このメンツなら勝てる格付け」として「権力に屈しなさそうな男」ランキングを発表。一般視聴者の投票で順位が決まった。その中で栗谷は８位にランクイン。一般視聴者の意見の中に「自分の信念がない」「モテないキャラでテレビに出始めたのに彼女を作りブランディ