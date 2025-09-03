９月３日午後、札幌市中央区の交差点でダンプカーとワゴン車が衝突する事故がありました。歩道にいた男性が巻き込まれ、病院に搬送されましたが、意識はあるということです。歩道に乗り上げた白いワゴン車。そのすぐ近くには、倒れた人を救助するため集まった人の姿が。事故があったのは札幌市中央区北１条西２丁目付近の交差点です。午後２時まえ、目撃者から「ダンプカーとハイエースの事故」「車と歩行者の事