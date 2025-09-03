俳優・織田裕二が８月３１日に放送されたＴＢＳ系「日曜日の初耳学」にゲスト出演。「主役しかやらない」と心に決めた出来事や、大ヒットシリーズ「踊る大捜査線」について語った。大ブレークのきっかけとなった１９９１年のフジテレビ系ドラマ「東京ラブストーリー」について、「途中から地獄でした」と明かす。「（台本は）１〜２話分ずつ。中盤過ぎから台本が来ない。（当日の朝）２、３時ぐらいに届いた。今思うとわざと