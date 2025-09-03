富士山が噴火したらどうなるのか。京都大学名誉教授の鎌田浩毅さんは「高温の溶岩流や火砕流によって多くの犠牲者が出ることが想定されるが、一番やっかいなのが火山灰だ。陸、海、空すべての交通機関が機能しなくなり、ほぼ全産業に大打撃を与える恐れがある」という――。※本稿は、鎌田浩毅『災害列島の正体 地学で解き明かす日本列島の起源』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／DoctorEgg※写真はイ