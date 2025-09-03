元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。公設秘書給与詐欺事件で議員辞職した石井章元参院議員について言及した。石井氏は公設秘書給与を不正に受給した疑いで東京地検特捜部の家宅捜索を受け、１日に議員辞職。所属していた日本維新の会は８月２９日付で、石井氏を除名処分としていた。橋下氏は、石井氏が秘書給与が振り込まれる口座から現金を引き出し、事務所の経費などに充てていたと事務