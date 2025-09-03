2日、北京に到着し出迎えを受ける北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前左から2人目）。手前右端は娘＝2日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の訪中には、「ジュエ」さんとされる10代前半の娘が初めて同行した。娘は2022年11月に大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星17」の発射実験の報道で初めて姿を見せた後、頻繁に登場。今回の外遊デビューにより、後継者との観測がさらに高まる可能性がある。