大阪・関西万博のイベントで紙風船を使ったエクササイズを行う（前列右から）スポーツ庁の室伏広治長官、永尾柚乃さんら＝3日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博で3日、スポーツにおける先端技術や、共生社会の実現に向けた取り組みを発信するスポーツ庁のイベントが始まった。開始式には室伏広治長官が登壇し「心身ともに健康であることの楽しさや喜びを感じられる社会の実現に向け、万博から発信したい」と語った。22の