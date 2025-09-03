年齢を重ねても、日常生活の活動レベルを維持するにはどうすればいいか。医師の和田秀樹さんは「40代くらいまでの高血圧や糖尿病の人は、血圧や血糖値を下げたほうがいいが、若い人と比べて高齢者の場合は、低血圧や低血糖の害のほうが大きくなる。歳をとると血管の壁が分厚くなるので、血圧や血糖値を一定より下げてしまうと、頭がぼうっとしてしまうことが多くある。また、薬の副作用による意識障害も起こり得る」という――。※