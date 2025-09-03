18年の結婚生活の末に昨年秋に離婚が成立した米俳優ケビン・コスナー（70）に、24歳年下の女優とのロマンスが浮上した。自宅からの立ち退きを巡る対立や高額な養育費の要求など泥沼離婚劇の末にクリスティーン・バウムガートナーさんと離婚したコスナーが、8月末にコロラド州アスペンで行われたイベントに実業家アレック・ゴアズ氏の元妻で女優、プロデューサーのケリー・ヌーナンと一緒に姿を見せ、新恋人かと話題を呼んでいる。