岐阜競輪Ｇ?「開設７６周年記念長良川鵜飼カップ」が４日、開幕する。９Ｒでは直前の名古屋でＳ級特昇を決めた福田稔希（２２＝栃木）がＳ級デビューを迎える。直近の目標に掲げていた「長島大介さんや坂井洋さん、真杉匠さんの前で頑張る」という同県の先輩との連係が、Ｓ級デビュー戦で実現することになった。さすがに「いきなり長島さんと一緒とは」と驚きを隠せなかったが、一方で「通用するか分からないし緊張もすると