あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「セルフカメラ」の略語は？「セルフカメラ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「セルカ」でした！セルカとは、自撮りのことを指します。韓国で生まれた語で、英語のself（自分自身で）とcamera（カメ