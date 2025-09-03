ユーザーは次期スカイラインになにを求めている？2025年5月に日産が発表した経営再建計画「Re：Nissan」において、次期「スカイライン」の開発が進められていることが明らかとなりました。多くのファンが待ち望んでいた次期スカイラインに対し、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。次期「スカイライン」への期待が高まる！（画像は現行モデルのNISMO）【画像】超カッコイイ！ 「未来のセダン」の画像を見