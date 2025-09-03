右手中指骨折で離脱した巨人の甲斐拓也捕手が３日、今季中の復帰に向けて「早く治したいです。そこはもちろん目指して頑張りたい」と思いを明かした。７月２３日・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の守備で、本塁クロスプレー時に右手がヘッドスライディングした走者に巻き込まれる形となって負傷。「あ、終わった」と思ったというが一度はベンチに戻り、「ある程度いけるか」と交代せずにプレーを続行。しかし試合後に「右中指中手骨頭骨