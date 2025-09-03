日本相撲協会は３日、十両以上の身長と体重を発表した。幕内・熱海富士（伊勢ケ浜）は夏場所前の計測から１２キロ増えて、幕内最重量の１９２キロとなった。前回の計量で幕内最重量の１９１キロだった横綱・大の里（二所ノ関）は４キロ減で、１８７キロ。横綱・豊昇龍（立浪）は１キロ減の１４９キロ、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は増減なく１７９キロだった。関取最重量は十両・剣翔（追手風）の２００キロで、最軽量は幕内・翠富