みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。昨年からじわじわと人気が再燃しているのが、ポロシャツ。デニムと同じく流行り廃りのないベーシックなデザインで年齢問わず愛されているアイテムですが、どうにも見た目からしてゴルフウェアっぽくなりがち。そこで今回は、ゴルフ帰りに見せない！ 大人のポロシャツコーデをご紹介します。◆チノパン・白パンはゴルフおばさん見えする