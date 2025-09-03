もし信じていた夫の裏切り行為の証拠を掴んでしまったら、あなたならどうしますか？ 今回はそんな女性のエピソードをご紹介しましょう。◆夫がバーベキューに真田芽衣さん（仮名・31歳／主婦）は、昨年2年間お付き合いをした俊介さん（仮名・34歳／会社員）と結婚しました。「私たちはいま妊活中なんです。私もですが、特に俊介が子どもが大好きなので、待ち望んでいる感じですね」そんなある日、俊介さんが「職場の仲間たちとのバ