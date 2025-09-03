9月3日、俳優・清水尋也容疑者（26）が東京・杉並区の自宅で大麻成分を含んだ植物片を所持した疑いで逮捕された。捜査関係者によると、午前4時半ごろに警視庁が清水容疑者の家宅捜索に入り、午前6時ごろに連行されたという。また、同居していた20代の女性も麻薬取締法の疑いで逮捕され、2人はいずれも容疑を認めている。【写真】「変態紳士クラブ」メンバーと10代の清水尋也容疑者のアンニュイな表情清水容疑者は、2012年に俳