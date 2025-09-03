読売新聞社会部の記者、巨人軍代表を経て作家に転身した清武英利氏が、今年8月に、ノンフィクション作品『記者は天国に行けない』（文藝春秋刊）を上梓。自身を含めたさまざまな記者の特ダネに挑む矜持を描いた。今回、そこから欠け離れた記者たちへ厳しい意見を語る。【前後編の後編。「君は長い物に巻かれなかったか」と問うた前編を読む】【写真】「記者は天国に行けない」ノンフィクション作家・清武英利氏が語った記者とし