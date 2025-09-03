6日に行われる「成年式」を前に、秋篠宮家の悠仁さまと秋篠宮ご夫妻が皇居を訪れ、リハーサルに臨まれました。3日午前、悠仁さまは皇居を訪問されました。その際、車の窓を開けカメラに会釈をされていました。その後、秋篠宮ご夫妻も会釈をしながら皇居に入られました。皇居では3日、6日に行われる悠仁さまの「成年式」に先立ち、宮殿や宮中三殿などで行事や儀式の流れなどについての確認が行われました。悠仁さまは先月28日、「習