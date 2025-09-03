お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（36）が2日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・45）にゲスト出演。大学を中退する際、“大反対”された人物を明かした。相方・石田たくみとは保育園からの幼なじみという関係性のまなぶ。大学は早稲田大学の最難関とも呼ばれる政治経済学部を中退している。「大学辞める時、なぜか相方の親に怒られたんですよ」と回顧。「自分の親には言われなかったんですけど」と明かし