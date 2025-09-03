ＤｅＮＡは３日、宮崎敏郎内野手（３６）の登録を抹消した。宮崎は前日の広島戦（マツダ）に「５番・三塁」で先発出場。４打数１安打。七回の守備から退いていた。現在３位でＣＳ争いを繰り広げるチームは主軸の牧が８月７日に左ＭＰ間節尺側側副じん帯修復術の手術で離脱することが発表されたばかりだった。