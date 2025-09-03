ロッテの藤原恭大外野手（25）が3日、出場選手登録を抹消された。右背部に痛みがあるため、大事を取った。代わって育成契約から支配下登録を勝ち取ったドミニカ共和国出身のスティベン・アセベド外野手が登録された。藤原は7年目の今季104試合に出場して401打数110安打、打率・274、4本塁打24打点、6月の交流戦から1番打者としての起用が続いていたが、8月31日のソフトバンク戦、2日の日本ハム戦のベンチを外れていた。