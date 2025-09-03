米投資ファンドのベインキャピタルの傘下となったイトーヨーカ堂の山本哲也社長は3日、共同通信のインタビューに応じ、2030年までに約10店を新規出店する計画を明らかにした。攻めの経営に転じる姿勢を明確にした。