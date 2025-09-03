来場者でにぎわう、九州7県の魅力をPRする合同イベントの会場＝3日午前、大阪市此花区の夢洲九州7県は3日、大阪・関西万博会場で各地の魅力をPRする合同イベントを開いた。特産の食材や地酒を出展する食のブースや、伝統芸能を披露するステージを設け、来場者を楽しませた。5日まで。食ブースでは、福岡のイチジク「とよみつひめ」や佐賀米「さがびより」など各県えりすぐりの食材を一つに集めた「九州宝弁当」を販売。ステー