レギュラーガソリンの平均価格は3週連続で値下がりし、174円10銭となりました。資源エネルギー庁は、今月1日時点の全国におけるレギュラーガソリンの平均小売価格について、先週より10銭安い、1リットルあたり174円10銭だったと発表しました。値下がりは3週連続です。実際の調査を行っている「石油情報センター」によりますと、原油価格はロシアとウクライナの戦闘激化から供給不安が強まって上昇。しかし、スタンドなどでのガソリ