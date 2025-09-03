「まじかよ！」掃除機に思わぬ?侵入者??キング・オブ・アウトサイダー?の異名を誇る格闘家の啓之輔が、Xにショッキングな動画を投稿して話題になっている。「掃除機の吸引が弱いから、開けて見たら、ねずみ達が穴あけてたわ。まじかよ」と、動画を投稿。掃除機の吸引口から侵入したのだろうか、ダストパックの中には吸い込んだゴミとともに、静止しているねずみが3匹おり、ダストパックには穴が開いている。この?衝撃?の光景に