福岡県警うきは署は3日。久留米市田主丸町の女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約230万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、著名人になりすました投資方法の記事からLINEグループに誘導され、投資アプリをインストールさせられた。投資資金として総額約230万円を指定された銀行口座に振り込み、だまし取られたという。