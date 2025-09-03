北海道美深町の国道で2025年9月3日、ダンプカーと乗用車が衝突する事故がありました。3日午後2時半ごろ、美深町恩根内の国道40号で、南へ走行していたダンプカーと対向車線を北へ走行していた乗用車が正面衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた70代男性が意識のない状態で病院へ搬送されました。ダンプカーを運転していた50代男性に大きなけがはありません。警察によりますと、現場は直線道路で、警察