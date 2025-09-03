阿部守一長野県知事全国知事会長に3日就任した阿部守一長野県知事が東京都内で記者会見し、人口の少ない隣接県を統合する参院選の「合区」の問題点を議論する研究会を新設すると表明した。来年中に知事会としての総意をまとめる。合区は「1票の格差」是正のために導入。阿部氏は「地域の声を反映する国会議員が少なくなると非常に大きな問題だ」と指摘し、解消すべきだとの考えを示した。人口減少による合区増加の懸念もあると