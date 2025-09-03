バレーボール女子日本代表の活躍が、テレビ局の放送日程にまで影響を及ぼしている。当初は男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合（３日、ブルガリア戦）がＴＢＳ系列で生中継される予定だったが、女子の世界選手権（タイ）で日本が準々決勝に進出。準々決勝のオランダ戦は３日１９時開始と男子の試合と重なったため、女子の試合が生中継されることになった。この事態にあるバレーボール関係者は「うれ