【女子プロレス最強レスラーの告白神取忍お前の心を折ってやる（３３）】この連載も今回を含めて残り２回。やはり、風間ルミについてはお話ししたいよね。ジャパン女子プロレスの同期でＬＬＰＷを旗揚げした同志。２０２１年９月、５５歳で天国へと旅立ってしまった。風間はずっと体調が良くなくて、当時はスタッフが食事を届けていたんだ。ある日、体調があまりに悪そうだからスタッフが救急車を呼ぼうとしたんだけど、風間