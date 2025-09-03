【ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザ】 発売日・価格：未定 プライム1スタジオは9月3日、「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」ライザの1/4スケールスタチューについて、近日予約開始とのアナウンスを行なった。 コーエーテクモゲームスのRPG「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と