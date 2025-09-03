３日、紅旗の観閲車に乗って金水橋を渡り、長安街に向かう習近平氏。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京9月3日】中国・北京で3日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が盛大に開かれた。習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が重要演説を行い、部隊を観閲した。３日、紅旗の観閲車に乗って金水橋を渡り、長安街に向かう習近平氏。（北京＝新華社記